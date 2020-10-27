Бишкек, 27 октября 2020, 16:07 — REGNUM О переводе в колонию общего режима № 47 экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 27 октября сообщает Sputnik.
Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»
Соответствующую информацию распространила Государственная служба исполнения наказаний Киргизии. Комментируя это заявление, адвокат Атамбаева Сергей Слесарев отметил следующее:
По словам защитника, в колонии Атамбаева возьмут под наблюдение врачи. Прекратил ли бывший президент голодовку, юрист не уточнил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атамбаев объявил голодовку после перевода в СИЗО № 1 из СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Голодовка объявлена в знак протеста против плохих условий его содержания.
Арест Атамбаева связан с обвинениями в организации массовых беспорядков в Бишкеке в период протестов после парламентских выборов.
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президента Киргизии перевели в камеру для смертников