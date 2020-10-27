Бишкек, , 16:07 — REGNUM О переводе в колонию общего режима № 47 экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 27 октября сообщает Sputnik.

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Соответствующую информацию распространила Государственная служба исполнения наказаний Киргизии. Комментируя это заявление, адвокат Атамбаева Сергей Слесарев отметил следующее:

«Надеюсь, что сегодня. Решение вроде бы есть, но сказать точно, когда переведут, не могу. Возможно, сегодня».

По словам защитника, в колонии Атамбаева возьмут под наблюдение врачи. Прекратил ли бывший президент голодовку, юрист не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атамбаев объявил голодовку после перевода в СИЗО № 1 из СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Голодовка объявлена в знак протеста против плохих условий его содержания.

Арест Атамбаева связан с обвинениями в организации массовых беспорядков в Бишкеке в период протестов после парламентских выборов.

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