Киев, , 15:53 — REGNUM В фонде по борьбе с пандемией коронавируса осталось 34,1 млрд гривен или 52% от общей суммы. Об этом сообщила 27 октября пресс-служба министерства финансов Украины.

«На здравоохранение использовано 5,8 млрд грн из 16,3 млрд грн, или 35%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что финансовые средства пошли на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, на обеспечение лабораторий, а также на покупку средств индивидуальной защиты для медработников. Почти половина денег (47%) из потраченных 16,3 млрд гривен пошло на строительство дорог. Ещё 1 млрд гривен или почти 3% от потраченных средств планируют потратить на поддержку культуры, туризма и креативной индустрии, отметили в ведомстве.

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Напомним, ранее глава госкомпании «Укравтодор» Александр Кубраков заявил, что никакого фонда по борьбе с коронавирусом, из которого шли деньги на строительство дорог, никогда не существовало.

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