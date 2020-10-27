Сеул, , 15:52 — REGNUM Вторжение войск КНДР в Южную Корею, положившее начало Корейской войне (1950−1953 гг.), является «историческим фактом», который нельзя отрицать. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

Известно, что данное заявление было обнародовано в ответ на вопрос депутата Национального собрания Ким Ги Хёна о том, что Сеул недостаточно жёстко отреагировал на заявление председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее, выступая на торжественном собрании по случаю 70-летия начала участия китайских добровольцев в Корейской войне глава Китая назвал военный конфликт между Севером и Югом «империалистическим вторжением США».

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В связи с этим Кан Гён Хва отметила, что Сеул достаточно чётко изложил свою позицию Пекину.

Отвечая на вопрос относительно визита Си Цзиньпина в Сеул, глава МИД Южной Кореи отметила, что стороны достигли консенсуса, однако вероятность того, что визит состоится в текущем году не высока.