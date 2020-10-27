Киев, , 15:36 — REGNUM Местные выборы на Украине еще не стали местью граждан президенту Зеленскому за разрушенную надежду в системном обновлении, эта месть еще впереди, заявил в своем комментарии 27 октября украинский политический эксперт Олег Постернак.

Психологически общество на этих местных выборах «отзеркалило» самолюбование, хвастовство и бахвальство Зеленского, уверен специалист.

«Зависимость от одобрения, иллюзорность восприятия многих процессов, склонность к поверхностной интерпретации, актерское притворство. Все это чувствуется там, в низах, в созерцании, ощущении и наблюдении… И, одержимо придя за бюллетенем, низы ставят галочки и кресты, зная — как это будет неприятно президенту лично. Как это ударит по его самолюбию «рейтингоносца», которым он чрезвычайно гордится», — подчеркнул эксперт.

Постернак отметил, что на этих выборах «низы» хотели видеть в первую очередь раздражение и досаду самоуверенного президента, а все остальное — потом.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге после выборов глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что не согласен с утверждением о том, что местные выборы стали провалом для политсилы Зеленского. «Давайте посмотрим на результаты «Слуги народа» в целом в Украине… результаты выборов в областные советы, в городские советы, потом будем говорить о каких-то провалах», — заявил политик.

По предварительным данным, в большинстве советов по Украине «Слуга народа» берет лишь 3−4-е место с показателем на уровне порядка 10%. Партия Зеленского по итогам выборов не будет иметь «своего» мэра ни в одном крупном городе страны.