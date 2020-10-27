Минск, , 15:35 — REGNUM В Белоруссии обстановка на предприятиях спокойная, план с призывами к общенациональной забастовке не состоялся, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться», — цитирует его БелТА.

По его словам, люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать и реализовывать свои планы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале 26 октября общенациональной забастовки в республике. Также она призвала частный бизнес и религиозные общины начать общенациональную забастовку.

По ее словам, забастовка государственных предприятий является «рычагом экономического давления», а забастовка частных компаний — «проявлением солидарности каждого с каждым».

Читайте также: Забастовка в Белоруссии стартовала с большим пафосом и обернулась пшиком