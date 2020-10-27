Москва, , 15:40 — REGNUM Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Россия стоит на первом месте среди главных угроз для США, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили соответствующие комментарии 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Если кто не понял. Любая страна, которая может хоть немного сопротивляться или нанести хоть какой-то минимальный вред США, считается агрессором. Вот это мирная страна США, по логике которой она должна все контролировать, ядерное оружие только у нее, все крупные экономические вопросы только через нее и т.п. Барак Обама же прямо говорил, что мировую торговлю должны контролировать США», — пишет пользователь xolt.

Ряд пользователей отметили, что своим заявлением Байден попросту поднял Россию в глазах мировой общественности. Угрозой для сверхдержавы США может быть только другая сверхдержава, способная бросить Вашингтону вызов.

«Слова Байдена, конечно, не могут не радовать — он таким образом заявляет на весь мир, что Штаты боятся России и считаются с ее шагами. Досадно, однако, что простые американцы воспринимают все эту голословную болтовню всерьез, даже не требуя доказательств, как и где мы там угрожаем США и их безопасности», — пишет Алексей Г.

Некоторые комментаторы отметили, что Байден, в случае прихода его в к власти в США, утопит «мир в ненависти». Об этом и свидетельствует его заявление. Они уверены, что разменной монетой в его политике может стать Европа.

«Надо понимать, что эти слова не в песок. Человек уверен, что будет президентом и у него есть первые шаги. Представьте, что замораживание всех российских и китайских активов. Введение в Европе военного положения. Вот это и есть люди, которые проповедуют мировой порядок», — написал Константин Ш.

Нашлись и те, кто указал Байдену, что угроза для США кроется не за её границами, а наоборот, в социальном конфликте, который постоянно нарастает в американском обществе. Об этом свидетельствуют постоянные акции протеста и столкновения с полицией на улицах американских городов.

«Самая большая угроза для США это не Россия и не Китай. Угроза в стране — это внутренняя борьба за власть, которая разоряет и разделяет страну, коррупция и произвол полиции, полное беззаконие властей при полном бездействии во время коронавируса в стране, и полное тотальное бесправие иммигрантов», — считает Евгения D.

Напомним, 26 октября кандидат в президенты США Джо Байдена поставил Россию на первое место среди главных угроз для США.