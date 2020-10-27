Москва, , 15:28 — REGNUM Назрела необходимость выработки регулярного механизма парламентского взаимодействия стран БРИКС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Шестого Парламентского форума БРИКС.

«Движение мира в сторону многополярности требует максимального согласования интересов, а значит — парламентского равноправного диалога, поскольку именно так возможно обеспечить учет и уважение всех мнений. Это главное условие для решения региональных проблем, преодоления глобальных вызовов», — отметил Володин.

По его мнению, регулярный механизм парламентского взаимодействия стран БРИКС должен быть удобным для всех стран-участниц.

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