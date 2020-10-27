Копенгаген, , 15:27 — REGNUM Правительство Дании представит законопроект, который затруднит иностранное финансирование мечетей в стране. Об этом в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел и интеграции Дании Маттиас Тесфайе.

В начале года газета Berlingske сообщила, что Саудовская Аравия через свое посольство в Дании пожертвовала более €650 тысяч одной из мечетей в Копенгагене. Расследование журналистов стало первым случаем, подтверждающим иностранное финансирование мечетей со стороны саудитов.

Согласно действующему датскому законодательству, принятие денег от организаций и ассоциаций, которые «выступают против демократических ценностей и основных свобод и прав человека или подрывают их», является уголовным преступлением.

Теперь власти хотят составить список запрещенных доноров, и предусмотреть возможность включения отдельных государств в красный список.