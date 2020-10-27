Стокгольм, , 16:11 — REGNUM Пребывающий с 2012 года на посту лидера «Левой партии» Юнас Шёстедт уходит в отставку. По словам, политического обозревателя SVT Элизабет Марморштейн, в течение своего срока во главе партии политик стремился создать новый имидж «Левых». Политические поражения и разочарования также не обходили стороной Шёстедта.

О своем решении уйти на пенсию он объявил в начале этого года. Однако пандемия коронавируса заставила его задержаться на своем посту еще на полгода.

По словам Мармонштейн, после того как он стал лидером партии в 2012 году, Шёстедт активно пытался показать избирателям, что его партия не придерживается радикальных левых взглядов. Политика партии была сбалансированной, направленной на привлечение широких слоев населения. Но главным провалом, считает Мармонштейн, стала его неспособность получить министерский портфель в правительстве премьер-министра Стефана Лёвена.

«Да, ему так и не удалось стать министром в правительстве, и я думаю, что до это сих пор его огорчает», — считает Мармонштейн.

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