Стокгольм, , 15:46 — REGNUM Летом 2018 года 52-летний гражданин Китая был осужден за шпионаж в Швеции. Мужчина был признан виновным в организации и проведении слежки по поручению властей КНР за изгнанными тибетцами, проживающими в стране. Теперь шведское правительство решило, что осужденный мужчина будет выслан из страны. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«В ходе расследования дела стало ясно, что эти встречи были частью масштабной разведывательной операции, направленной против людей тибетского происхождения», — говорится в заключении окружного суда Сёдертёрн от июня 2018 года.

После отбытия наказания сроком один год и девять месяцев мужчина был задержан по запросу Службы государственной безопасности Швеции. Впоследствии Государственное миграционное управление, а также Апелляционный миграционный суд согласились со спецслужбой в том, что мужчину следует депортировать.

Такого же мнения придерживается правительство Швеции, которое отказало мужчине в апелляции. Официальные бумаги, с которыми ознакомились журналисты, были подписаны министром внутренних дел страны Микаэлем Дамбергом.