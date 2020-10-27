Минск, , 15:26 — REGNUM По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) будет проведено 6 ноября в формате онлайн. Об этом 27 октября сообщил постпред Узбекистана при уставных и других органах Содружества, посол Узбекистана в Белоруссии Насирджан Юсупов.

«Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, что вызвано эпидситуацией в странах Содружества», — приводит Юсупова слова агентство БелТА, сказанные им по итогам заседания Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, состоявшегося в Исполкоме организации в Минске.

Также он уточнил, что в ходе данного заседания будет рассмотрен мероприятий по реализации первого этапа (2021−2025 годы) стратегии экономического развития стран Содружества на период до 2030 года.

При этом ранее заседание глав Совета глав правительств СНГ было намечено в Ташкенте, так как в 2020 году председателем СНГ является Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заседание Совета глав государств СНГ, которое было запланировано на 16 октября, перенесено на более поздний срок.