Стокгольм, , 16:09 — REGNUM Юнас Шёстедт покидает свой пост лидера «Левой партии». Теперь его ждет безмятежная жизнь во Вьетнаме, куда он отправится к своей супруге, исполняющей обязанности посла Швеции. Об этом сообщил политик в беседе с журналистами SVT.

Шёстедт должен был уйти в отставку этой весной, однако из-за пандемии коронавируса он остался во главе партии еще на полгода. За это время политик активно готовился к переезду во Вьетнам.

«Я учу вьетнамский язык, начинаю писать на нем», — поделился политик, который начнет свое пребывание в стране с соблюдения строгого карантина.

Пандемия также помешала его планам открыть собственное кафе по приезде.

«Сейчас там нет туристов. Наверное, придется подождать», — признался Шёстедт.

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