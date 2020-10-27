Москва, , 15:16 — REGNUM Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что инициированные Германией и Францией санкции из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее, вызвали реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили комментарии 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Лавров заявил, что Россия примет ответные меры. И чем же может ответить Россия?», — задаётся вопросом пользователь Дмитрий К.

Часть пользователей призвала Российскую Федерацию открыть уголовное дело по факту «отравления» блогера Навального. Тем самым, уверены они, удастся выяснить, чем на самом деле явился данный инцидент и, затем данное расследование можно будет использовать в диалоге с Брюсселем.

«Заводите дело, а потом подавайте запросы в Германию», — пишет Наталья.

Другие же решили парировать данный призыв и сообщили, что в России не может быть открыто никакого уголовного дела по данному вопросу в связи с тем, что врачи Омска, куда в первую очередь попал Навальный, не обнаружили в анализах блогера никакого отравляющего вещества.

«Нет заявления потерпевшего Навального о возбуждении уголовного дела, нет его пробы, в которой выявлен новичок. Есть пробы в Омске без Новичка, есть проверка в аэропорту, при которой у Певчих не было бутылки (0,5 литра между прочим). Нет никаких оснований возбуждать уголовное дело. Никаких! Все, кто утверждает обратное, не понимают или предатели», — считает Алексей И.

Нашлись и те, кто указал на то, что жители России могут не беспокоиться о «санкциях Запада», ведь они вводятся исключительно против конкретных представителей российской элиты.

«Санкции против властей и чиновников, а не против жителей России… Нам от этого ни жарко и не холодно», — поделилась мнением Екатерина Д.

Напомним, 27 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициированные Германией и Францией санкции из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным показывают неспособность ЕС адекватно оценивать происходящее.