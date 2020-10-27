Москва, , 15:05 — REGNUM Законопроект, приравнивающий дистанционное образование к заочному внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

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Согласно поправкам, Минобрнауки получает полномочие регулировать стоимость обучения в вузах.

Министерство науки и высшего образования наделяется правом определять основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, сделав обязательным снижение стоимости платных образовательных услуг в случае перехода организации, осуществляющей образовательную деятельность, на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе при угрозе возникновения или возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.

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