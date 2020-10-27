Пермь, 27 октября 2020, 15:03 — REGNUM Спикер думы Перми Юрий Уткин отправлен в отставку. Так 27 октября решили его коллеги по представительному органу власти.
Основанием для увольнения стала утрата доверия. За отставку Уткина проголосовали 32 депутата. Ещё двое высказались против.
Временно возглавлять думу будет зампредседателя Дмитрий Малютин. Отметим, ранее большинство депутатов предложили прекратить спикерские полномочия Уткина. Они посчитали, что тот плохо справляется со своими обязанностями. Думу он возглавлял с октября 2016 года.