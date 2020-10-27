Сеул, , 15:03 — REGNUM В ноябре 2020 года в Южной Корее планируют провести «экологическое обследование» водно-болотных угодий в устье реки Ханган, берущей начало в северокорейских горах Кымган. Об этом сообщает NewsPim со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

По их словам, обследование реки пройдёт лишь с южнокорейской стороны, поскольку провести переговоры с Пхеньяном по данному вопросу не удалось в связи с подрывом межкорейского отделения связи в июне текущего года.

Известно, что в рамках всеобъемлющего военного соглашения, подписанного 19 сентября 2018 года, Север и Юг провели совместное экологическое обследование устьев рек Ханган и Имджин в ноябре-декабре 2018 года.