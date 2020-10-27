Орел, , 14:53 — REGNUM Мэра Орла избрали 27 октября депутаты Орловского городского совета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

На пост претендовали четыре кандидата: глава администрации Орловского района Юрий Парахин, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов, — заместитель директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС Алексей Мельников и временно безработный Петр Новиков. Последний не смог пройти первый этап отбора, Алексей Мельников не преодолел второй этап.

В результате претендентами на пост мэра стали Юрий Парахин и Владимир Филонов. 27 октября они представили депутатам свои программы развития города на ближайшие пять лет.

В ходе заседания зал покинули девять депутатов — члены фракции «Справедливая Россия» и независимые депутаты. Оставшиеся 24 депутата единогласно проголосовали за Парахина, который и стал новым мэром Орла.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в отставку с должности главы администрации Орла ушёл Александр Муромский. Ранее депутаты горсовета приняли решение о том, что должность мэра города будет объединять полномочия мэра и главы администрации, назначение мэра будет проводиться через конкурс.

Отметим, что Юрий Парахин в 2009—2014 годах занимал пост заместителя председателя правительства региона. Его увольнение стало одним из первых кадровых решений тогда врио губернатора Вадима Потомского в 2014 году. Должность главы администрации Орловского района он занял в 2016 году.