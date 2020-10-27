Париж, , 14:58 — REGNUM Представители Высшего совета мусульман Алжира раскритиковали «опасную кампанию» против ислама, которую, по их мнению, ведет президент Франции Эммануэль Макрон.

Критические замечания представителей Высшего совета мусульман Алжира опубликовала на странице в социальной сети Facebook администрация президента Алжира.

«Мы с сожалением наблюдаем появление групп, которые извращают человеческие ценности и под видом свободы самовыражения оскорбляют ислам и пророка Мухаммеда. Мы решительно осуждаем эту опасную кампанию», — говорится в сообщении Высшего совета мусульман Алжира.

Напомним, ранее 27 октября глава Совета мусульман Франции Мухаммед Муссауи заявил, что «не хотел бы», чтобы карикатуры на пророка Мухаммеда демонстрировали на уроках в школах.

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