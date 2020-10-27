Варшава, , 14:49 — REGNUM Председатель польской общественной инициативы национально-консервативного толка «Марш независимости» Роберт Бонкевич объявил 26 октября о создании новой организации под названием «Национальная гвардия». Она будет состоять из общественных активистов. Целью будет защита костелов и иных объектов от нападений левых протестующих, выступающих против решения Конституционного суда об ограничении права на аборт. Об этом 27 октября сообщает Polskie Radio 24.

На пресс-конференции, организованной в понедельник перед базиликой Святого Креста в Варшаве, Роберт Бонкевич заявил следующее: «Мы находимся в эпицентре необольшевистской революции. Мы не хотим, чтобы те силы, которые выступают против наших ценностей и нашей цивилизации, нападали на нас, католиков. Поэтому мы создаем своего рода самозащиту — католическую самооборону, самозащиту цивилизации».

Активист также напомнил, что протестующие «объявили войну власти и костёлу», поэтому создание «Национальной гвардии» выступает симметричным ответом данному заявлению. «Если это война, то мы принимаем вызов», — подчеркнул Бонкевич.

Ядром новой организации, по словам руководителя, станут активисты инициативы «Марш независимости», в которую в настоящее время входят несколько сотен человек. «Я призываю всех присоединиться к нашей организации. Мы будем защищать каждую церковь, каждый квартал, каждый город, каждую деревню. Я призываю всех католиков покончить с пацифизмом и дать решительный отпор. Пацифизм привел к тому, что сегодня банды черни входят в костелы, оскверняют алтари, оскверняют Святые Таинства, используют грубые, нецензурные слова на своих плакатах», — заявил председатель.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Теперь законными признаются аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери, а также если беременность возникла в ходе противоправных действий. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.

Вечером 26 октября несколько тысяч митингующих в Варшаве на время заблокировали крупные городские дороги для транспорта. Спустя несколько часов они освободили дороги и стали собираться возле католического костела на площади Трех Крестов, где произошли столкновения с полицией и противниками акции. Не обошлось без раненых. Ранее протестующие в Познани сорвали мессу в католическом костеле. Тогда группа из десятков человек стояла перед алтарем с транспарантами, посвященными праву на аборт.