Москва, , 14:49 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возрастной маркировке при анонсе зрелищных мероприятий, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Сейчас продукция средств массовой информации должна сопровождаться сообщением об ограничении их распространения, в том числе знаком информационной продукции. Однако существующая норма о сопровождении знаком информационной продукции СМИ в настоящее время не распространяется на анонсы зрелищных мероприятий. В этой связи законопроектом к существующему правилу о размещении знака информационной продукции в продукции средств массовой информации относится также размещение такого знака в анонсах зрелищных мероприятий.

Вместе с тем в комитете Госдумы по информполитике обратили внимание на то, что на рассмотрении нижней палаты парламента находятся поправки в КоАП, которым во взаимосвязи с рассматриваемым законопроектом будет учитываться, что в случае, если у редакции СМИ заключен соответствующий договор с производителем информационной продукции, ответственность за нарушение правил маркировки знаками информационной продукции редакция средства массовой информации не несет.