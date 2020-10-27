Выборг, Ленинградская область, , 14:57 — REGNUM В Выборгском районе Ленобласти после резонансного скандала о хищении свыше 700 млн рублей из бюджета и прогремевшего на всю страну убийства муниципального депутата представили нового главу района, им стал депутат Законодательного собрания Ленобласти Ильдар Гилязов. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ильдар Гилязов станет временным главой Выборгского района Ленобласти.



Пресс-служба администрации Выборгского района

Новый глава Выборгского района Ильдар Гилязов был представлен своим будущим подчинены накануне лично губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

«Ильдар Гилязов будет исполнять обязанности главы районной администрации до подведения итогов конкурса на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район», — уточнили в районной администрации.

С 27 октября на районном и городском советах депутатов объявлен конкурс на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район». Процедура будет завершена к концу ноября.

Гилязов, после сложения депутатских полномочий также планирует принять участие в этом конкурсе.

Напомним, 24 октября на дачном участке в Выборгском районе Ленобласти был убит киллером-снайпером муниципальный депутат города Выборг и крупный бизнесмен Александр Петров.

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Незадолго до этого был со скандалом уволен глава района, который занимал свой пост на протяжении 11 лет, Геннадий Орлов. Он стал вторым фигурантом по делу о хищении свыше 700 млн рублей из районного бюджета. Орлов находится под домашним арестом.

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Ильдар Гилязов родился 14 июня 1964 года в Оренбургской области. В 1990 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, в 2005 году — Северо-Западную академию государственной службы. С 1988 по 1994 год служил в органах внутренних дел ГУВД Санкт-Петербурга. В 1994—2004 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 2004 году был назначен заместителем главы администрации пос. Ленинский Выборгского района Ленинградской области. С 2004 по 2006 год — глава Первомайской администрации муниципального образования «Выборгский район». С 2006 года до избрания депутатом Законодательного собрания — управляющий делами администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. С марта 2007 года — депутат Законодательного собрания Ленинградской области трех созывов. Работает на постоянной основе. Член партии «Единая Россия» фракции ЕР в Законодательном собрании. Женат, трое сыновей.

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