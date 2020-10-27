Минск, , 14:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поклялся решать все вопросы «на излете президентской жизни» только в интересах народа. Об этом он заявил 27 октября на совещании по подготовке к «Всебелорусскому народному собранию».

Президент считает, что люди оценили возможные потери. «Мы хотим так, как было до выборов… Так и будет», — заверил белорусский лидер. Он добавил, что власти обязаны обеспечить требование народа.

Лукашенко пообещал, что все политические вопросы, в том числе конституционные, будут решаться исходя из интересов народа. «Это не пустые слова. Это моя клятва! На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отчислять студентов вузов и преподавателей, которые приняли участие в протестных акциях.

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