Киев, , 14:38 — REGNUM Жители запада и востока Украины голосуют диаметрально противоположным образом, при этом в центральных и восточных областях страны растет уровень поддержки региональных партий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 октября, комментируя итоги местных выборов на Украине.

Как сообщалось ранее, выборы в крупнейших городах Украины выиграли партии действующих мэров, при этом значительно вырос уровень поддержки «Оппозиционной платформы — За жизнь» и снизился уровень поддержки правящей партии «Слуга народа».

« Результаты местных выборов на Украине были вполне предсказуемы. Партия президента Зеленского своих программных обещаний не выполнила. Более того, война в Донбассе не только не завершена, но имеет сильный потенциал для нового возгорания. Социально-экономическое положение жителей Украины не только не улучшилось, но становится всё хуже. Перспективы тут тоже плачевные: линия на вступление в ЕС будет и далее вести к потере рынков на Востоке и разрушению промышленности и сельского хозяйства; если будет сохранён нынешний подход к газово-транзитным делам, Украина в итоге лишится и этого источника доходов. Граждане Украины всё это оценили адекватно.

Рост поддержки партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в этих обстоятельствах понятен и является положительным фактором. Эта поддержка и далее будет расти.