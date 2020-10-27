Москва, , 14:30 — REGNUM Рост угроз в сфере мировой безопасности вызывает серьёзную обеспокоенность. Об этом 27 октября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на Шестом Парламентском форум БРИКС в режиме видеоконференции.

«Особую обеспокоенность вызывает целый ряд угроз в области безопасности. Мы наблюдаем эскалацию национальных конфликтов, обострение территориальных претензий и пограничных споров», — заявила Матвиенко.

«Крайне опасным шагом стал выход Соединённых Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сейчас над нами нависла угроза непродления договора СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года», — указала она.

Последствия таких необдуманных поступков могут привести к демонтажу всей глобальной системы стратегической стабильности и безопасности, отметила спикер Совфеда.

«Обеспечить глобальную стабильность и всеобщую безопасность может только международное сотрудничество, основанное на принципах уважения, доверия и открытости», — подчеркнула Матвиенко.