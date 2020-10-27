Минск, , 14:28 — REGNUM Ввиду того, что действия белорусских протестующих уже схожи с действиями организованных преступных групп с признаками терроризма, власти Белоруссии начинают сталкиваться с «террористическими угрозами». Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 27 октября белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

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По словам белорусского лидера, то, что протестующие вышли на железную дорогу и стали блокировать автоматику, осуществляя замыкание рельсов, что могло привести к к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей, можно оценивать однозначно.

«Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что подведение итогов социально-экономического развития Белоруссии за прошедшую пятилетку и выработка механизмов обеспечения экономического роста будут среди главных вопросов готовящегося VI «Всебелорусского народного собрания».