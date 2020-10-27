Москва, , 14:25 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса государства плохо координируют собственные действия для противостояния мировой угрозе. Об этом 27 октября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на Шестом Парламентском форум БРИКС в режиме видеоконференции.

«Казалось бы, в таких условиях государства должны демонстрировать большую солидарность и сообща противостоять новым вызовам. Однако вместо этого мы, наоборот, сталкиваемся с пандемией пережитков времён холодной войны», — заявила Матвиенко.

«Становимся свидетелями односторонних изменений преференциальных условий, искусственного создания преград для взаимной торговли, введения незаконных санкций в обход Организации Объединённых Наций», — указала она.