Бишкек, , 14:23 — REGNUM Российская Федерация продолжит тесно взаимодействовать с Киргизией в военно-техническом направлении, заявил посол РФ в Бишкеке Николай Удовиченко во время встречи с начальником генштаба ВС Киргизии Таалайбеком Омуралиевым. Об этом сообщили в пресс-службе генштаба.

«Удовиченко заверил в том, что Российская Федерация продолжит реализацию запланированных мероприятий в военной и военно-технической областях», — говорится в сообщении.

В свою очередь Омуралиев выразил благодарность России за предоставленное 2020 года «имущество радиационно-химической и биологической защиты для борьбы с пандемией COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель правительства Киргизии Артем Новиков после встречи с Удовиченко заявил, что Россия остается для Киргизии союзником и основным торгово-экономическим партнером.

Российский посол, в свою очередь, отметил, что, несмотря на политическую ситуацию в Киргизии, российские инвесторы проявляют интерес к работе в республике. Дипломат также обратил внимание на необходимость защиты инвесторов.