Варшава, , 14:23 — REGNUM 27 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался по поводу продолжающихся несколько дней уличных протестов, порой перерастающих в столкновения и беспорядки. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Акты агрессии, варварства, вандализма абсолютно недопустимы. Я призываю воздержаться от подобных действий. Недопустимы нападения на людей, на церкви, на свободу людей с другими ценностями», — подчеркнул премьер-министр.

По мнению Моравецкого, «каждый, для кого благо Польши является ценностью, должен постараться успокоить ситуацию прямо сейчас». «Я настоятельно призываю вас воздержаться от любых актов агрессии, потому что они могут привести к эскалации конфликта, которая может привести наше общество к еще более печальным последствиям», — заявил он, обращаясь к протестующим.

«Мы защищаем жизни, поэтому я призываю всех, кто нарушает закон в нынешней ситуации, не делать этого, потому что у нас пандемия, а на протестах не соблюдаются никакие правила предосторожности», — добавил глава правительства.

Премьер-министр также призвал СМИ не разжигать споры и скандалы вокруг решения Конституционного суда. «Я обращаюсь ко всем СМИ с просьбой прекратить раздувать скандалы и противостояния в обществе. Сегодня нам нужно в первую очередь уважение и понимание к женщинам и семьям. Нам нужно заботиться о детях», — заключил Моравецкий.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Теперь законными признаются аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери, а также если беременность возникла в ходе противоправных действий. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.