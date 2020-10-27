Минск, , 14:20 — REGNUM Все участники протестных акций в Белоруссии среди студентов должны быть отчислены из учебных заведений. Об этом 27 октября заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по подготовке к шестому «Всебелорусскому народному собранию».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих», — отметил глава государства. Он считает, что сейчас настал момент, когда каждый должен выбирать ту дорогу, по которой он будет идти.

«Студенты. Пришли учиться, кто хочет, тот учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом», — сказал Лукашенко. Он призвал отправлять таких студентов или в армию или на улицу. «Тоже самое преподаватели», — добавил президент.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что участники белорусских протестных акций перешли «красную черту».

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко заявил, что протестующие перешли «красную черту»