Владикавказ, , 14:20 — REGNUM В Северной Осетии сделан ряд назначений и увольнений в правительстве республики. Кадровые изменения произошли в трех министерствах. Так, назначена новый заместитель министра здравоохранения. Эту должность заняла Тамара Томаева, которая имеет «значительный опыт работы в системе здравоохранения, а также в парламенте республики», пишет «15-й регион».

Переназначен на должность первого замминистра национальных отношений РСО-Алании Алан Багиев, контракт которого заканчивался. Он будет занимать этот пост до 9 ноября 2021 года.

В отставку отправлен заместитель председателя комитета дорожного хозяйства республики Руслан Цакулов. По данным СМИ, он написал заявление по собственному желанию.