Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал условия, при которых в регионе будет введен локдаун: если занятых больничных коек пациентами с коронавирусом будет от двух тысяч. Об этом глава региона заявил 27 октября на втором региональном форуме потребительского рынка.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Александра Дрозденко, в регионе в любой момент могут развернуть 2,3 тыс. коек под пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в Ленобласти развернуто под эти цели 1275 коек, из них 35,9% свободны.

«Мы можем в области развернуть 2300 коек. Но приняли для себя решение — будем держать запас не в 50%, а 25% от коек, чтобы сохранять другие медицинские направления. Мы должны понимать, что добавляя ковидные койки, где-то мы их забираем», — уточнил Дрозденко.

При этом всеобщую изоляцию в Ленобласти в настоящий момент местные власти вводить не собираются. До определённого момента в регионе будет продолжать действовать так называемый «режим светофора», согласно которому количество инфицированных в том или ином районе будет влиять на ввод или снятие ограничительных мер.

Так, в случае если в Ленобласти будет занято от 1 тысячи до 1600 развернутых коек, то жесткие ограничения будут вводиться в «красной» зоне. Полный локдаун во всех районах региона будет введен в том случае, если будет занято от двух и более тысяч коек.

«Если количество занятых коек, ИВЛ и смертность от вируса будут на контролируемом уровне, то ограничивать сферу торговли и услуг мы не будем. Для нас самым важным остается человеческая жизнь», — резюмировал глава региона.

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