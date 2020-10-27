Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Пётр Пятибратов, баллотировавшийся на пост донского губернатора в сентябре 2020 года, назвал отставку министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской недопустимой в сложившейся ситуации.

«Сегодня стало известно, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла со своей должности по собственному желанию. Я считаю это недопустимым. В тяжелейший момент, когда в Ростове происходят такие трагические события, связанные с гибелью людей, министр не имеет никакого морального права уходить со своего поста. Я убеждён, что каждый виновный, вне зависимости от его должности, должен понести наказание», — поделился мнением Пятибратов в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 27 октября, стало известно об уходе Татьяны Быковской с поста главы донского минздрава в связи с выходом на пенсию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет Александр Крат.

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