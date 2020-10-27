Москва, , 14:08 — REGNUM Сегодня, 27 октября, состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщает сайт нижней палаты парламента.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, проблемы, требующие законодательного решения.

В частности, речь шла о модернизации здравоохранения края и развитии транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 20 июля предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края. Путин отметил хорошую подготовку Дегтярева, его образование и опыт политической работы.