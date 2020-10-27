Москва, , 13:58 — REGNUM На данный момент контакты президента России Владимира Путина с его коллегой из Абхазии Асланом Бжанией не запланированы. Об этом 27 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что данное обстоятельство не значит, что между лидерами двух стран не может быть каких-либо деловых контактов по другим направлениям.

В то же время, 26 октября пресс-служба президента Абхазии сообщила, что Бжания уехал в Россию с рабочим визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент решение о кандидатуре врио главы Белгородской области ещё не принято президентом России Владимиром Путиным.