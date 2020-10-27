Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности борьбы с пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Изменения устанавливают понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», определения которых в настоящее время на законодательном уровне отсутствуют.

Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов, в том числе на межселенной территории, за границами городских и сельских населенных пунктов.

Проект федерального закона также предусматривает уточнение оснований для проведения внеплановых проверок органами государственного пожарного надзора в отношении органов местного самоуправления при введении органом государственной власти особого противопожарного режима.

Законопроект разработан правительством РФ после пожаров в Забайкальском крае.

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