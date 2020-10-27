Тбилиси, , 13:48 — REGNUM В Тбилиси 29 октября пройдет митинг, который должен стать предупреждением для лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом заявил экс-президент Грузии, ставший главой комитета реформ на Украине, Михаил Саакашвили в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети в Facebook.

«29 октября в Тбилиси состоится очень большой митинг. Этот митинг в Тбилиси — предупреждение Бидзине Иванишвили, чтобы он не посмел сделать то, что собирается делать. Поэтому я прошу тбилисцев выйти и предупредить этого человека» — сказал экс-президент Грузии.

Ранее в своих Саакашвили выступал с предостережениями в адрес Иванишвили, чтобы тот не пытался фальсифицировать результаты выборов.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. В оппозиционном блоке «Сила в единстве», созданном на основе партии «Единое национальное движение», назвали Саакашвили своим кандидатом на пост премьер-министра страны, хотя он лишен грузинского гражданства и осужден на родине по ряду уголовных дел.

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