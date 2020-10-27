Киев, , 13:49 — REGNUM Минюст Украины не может исключить главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника из Единого государственного реестра (ЕГР), поскольку не имеет таких полномочий. Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська 27 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Изменения в информацию, содержащуюся в реестрах, вносят государственные регистраторы, а минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб», — заявил он.

Глава минюста Украины отметил, что суд пока не определился со статусом НАБУ и не вынес решение, является ли данная структура центральным органом исполнительной власти. Кроме того, закон, регулирующий процедуру назначения главы НАБУ, действителен до 17 декабря 2020 года.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киев постановил убрать из Единого госреестра данные об Артёме Сытнике как о главе НАБУ. Чиновник продолжает выполнять свои обязанности вопреки решению Конституционного суда Украины, признавшим его назначение незаконным.

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