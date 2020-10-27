Белград, , 13:44 — REGNUM Назначение экс-министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича на должность спикера парламента Сербии можно считать своеобразным понижением в должности, несмотря на то, что по конституции страны этот пост высоко котируется. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Напомним, что 22 октября главой парламента Сербии был избран Ивица Дачич. Главой сербской дипломатии вместо Дачича назначен бывший глава администрации президента Сербии Никола Селакович.

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«Президент Александр Вучич назначил Дачича на эту должность, потому что видит в нем конкурента и человека, который мог бы стать его оппонентом внутри структур власти», — считает Гайич.

Эксперт напомнил, что с именем Ивицы Дачича в Сербии связывают удачную кампанию по отмене признания независимости Косово другими странами — за последние несколько лет почти двадцать стран отменили решение о признании этого сепаратистского образования.

«Результаты этой кампании как раз свидетельствуют об отличных отношениях, которые Дачич поддерживал с российским коллегой Сергеем Лавровым. Вряд ли сербская дипломатия достигла бы успехов на этом поприще без поддержки России. Вспомним также последний визит Лаврова в Сербию весной этого года. Его встреча с Дачичем прошла в дружеской, теплой атмосфере, двое министров обменялись подарками. Встреча Лаврова и Вучича была корректной, но сдержанной. Так что потеря Дачичем поста министра иностранных дел в некотором смысле является сигналом для России», — полагает сербский политолог.

Стеван Гайич напомнил, что Дачич поддерживал хорошие отношения и с администрацией президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, глава Госдепа США Майк Помпео после парламентских выборов в Сербии в июне заявил, что он хотел бы продолжить успешное сотрудничество с сербским коллегой.

«Дачич подходил и русским, и американцам, при этом я имею в виду прежде всего администрацию Трампа. К тому же, благодаря кампании по отмене признания сепаратистского Косово, ему даже удалось каким-то образом дистанцироваться от Брюссельского соглашения, в подписании которого он участвовал, и этим самым — от предательства Косово и Метохии как такового. Всё это могло не понравиться Вучичу», — рассказал Гайич.

Тем не менее, отметил эксперт, должность спикера парламента, на которую был назначен Ивица Дачич, по конституции страны подразумевает некоторые очень высокие полномочия.

«Если президент страны по какой-то причине временно не может исполнять свои обязанности, должность президента автоматически переходит к спикеру парламента. Так что это потенциально самое влиятельное место в государстве, и мне кажется, что опытному политику Дачичу удастся и с этого места влиять на политические решения. Может быть, этот созыв парламента, который фактически однопартийный, будет более динамичным, чем кажется сегодня», — сказал Гайич.

По словам политолога, Александр Вучич полностью утерял внешнеполитический курс, обещая всем международным партнерам всё, что они от него требовали. «Он на самом деле лишился одного из основных столпов своей мощи — международного консенсуса по поводу того, что его фигура на посту президента Сербии всех устраивает: и китайцев, и русских, и американцев, и европейцев», — добавил эксперт.