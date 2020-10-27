Москва, , 13:39 — REGNUM «Дело Навального» показывает неспособность ЕС адекватно оценить происходящее в мире, и главная причина — в нежелании вносить поправку в ту свою картину мира, которую Западная Европа считает непререкаемой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 октября, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, в интервью хорватским СМИ Лавров заявил, что власти Евросоюза «взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности». Это «наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире«, а также показывается «стремление ставить себя вне закона», добавил министр.

« Полностью согласен с Сергеем Лавровым: «дело Навального» показывает неспособность ЕС адекватно оценить происходящее в мире. Но в чём причина этого? Интеллектуальные способности атрофировались? Думаю, что не это главное. Главное заключается в нежелании вносить поправку в ту свою картину мира, которую Западная Европа считает непререкаемой.

Неадекватность западных европейцев проявляется сегодня не только в отношении России. Смотрите, что творит Макрон во Франции: он просто дестабилизирует свою страну! Сначала французы выхолостили свой культурно-исторический стержень, потом запустили к себе большое число цивилизационно более сильных мигрантов, а теперь Макрон провоцирует их на вражду.

Мне не понравилось, как грубо отреагировал на позицию Макрона президент Турции Эрдоган, государственным деятелям не пристало опускаться до оскорблений, но по своей сути позиция Турции понятна. С Россией ЕС ведёт сегодня дела «с позиции презумпции её виновности во всем», а арабский мир, мусульман один из ведущих политиков Европейского союза держит за тех, кого надо «цивилизовать».

Впрочем, и попытки нас «цивилизовать» тоже имели место, причём в течение продолжительного времени. Может быть, именно эта продолжительность нашей безответности на нахрапистую «цивилизаторскую» миссию Европейского союза и отдельных европейцев и сыграла такую роль в потере ими адекватности?