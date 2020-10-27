Киев, 27 октября 2020, 13:35 — REGNUM Украина может получить план действий по членству в НАТО в ближайшие годы, если выполнит ряд условий. Об этом написал председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от фракции «Слуга народа» Егор Чернев на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарий отметил, что реформы касаются политической, экономической, оборонной, правовой и других сфер.
Парламентарий признал, что страны-члены НАТО напрямую не говорят о принятии Украины в объединение, однако это ничего не означает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал власти страны удвоить темпы вступления Украины в НАТО.
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