Киев, , 13:35 — REGNUM Украина может получить план действий по членству в НАТО в ближайшие годы, если выполнит ряд условий. Об этом написал председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от фракции «Слуга народа» Егор Чернев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ… до того нам нужно провести ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами», — сказано в сообщении.

Парламентарий отметил, что реформы касаются политической, экономической, оборонной, правовой и других сфер.

«Прежде всего, это, конечно, реформа СБУ, внедрение парламентского контроля над сектором безопасности и обороны и новый закон о государственной тайне», — добавил Чернев.

Парламентарий признал, что страны-члены НАТО напрямую не говорят о принятии Украины в объединение, однако это ничего не означает.

«Предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс. Поэтому давайте меньше слушать «пророссийских пропагандистов» и доморощенных «всёпропальщиков», — призвал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал власти страны удвоить темпы вступления Украины в НАТО.

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