Москва, , 13:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил наделить Минобрнауки полномочием по вопросам компенсаций студентам платы при переводе очных занятий в дистанционный формат, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

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«Предлагаю предоставить Министерству науки и высшего образования полномочия по решению вопросов возврата студентам платы за обучение в вузах при переводе очных лекций в дистанционный формат из-за возникновения эпидемий», — сказал Миронов.

Он отметил, что весной, когда подавляющее большинство граждан были вынуждены уйти на самоизоляцию, российские вузы принудительно перевели очное обучение в онлайн-формат.

«При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчёт стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение», — сказал парламентарий.

Министерство в экстренных ситуациях просто обязано иметь возможность регулировать вопросы оплаты за обучение в вузах, тем более, если речь идёт о вынужденном переводе студентов с очной формы обучения в онлайн из-за карантина или эпидемии, уверен Миронов.

Он уверен, что по своей сути, дистанционка — это заочная форма обучения, а она в зависимости от ценообразования в вузах дешевле очного образования как минимум процентов на тридцать.

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