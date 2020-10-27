Загреб, , 13:19 — REGNUM В сюжете вокруг нового посла России в Хорватии Александра Нестеренко, который в середине октября возложил цветы на могилу Франьо Туджмана, необходимо различать две вещи. Первая — это заинтересованность России в поддержании российско-хорватских дипломатических отношений на некотором уровне. Вторая — это конкретный поступок нового посла России. Такое мнение ИА REGNUM высказал российский историк, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Пивоваренко.

Напомним, что в середине октября новый глава дипломатической миссии России в Хорватии Андрей Нестеренко передал верительную грамоту президенту этой балканской страны Зорану Милановичу, после чего отправился на центральное кладбище в Загребе, чтобы возложить цветы на могилу первого президента Хорватии Франьо Туджмана.

Туджман являлся хорватским лидером в 1990-е годы во время войны в бывшей Югославии. В приговоре Гаагского трибунала военному и политическому руководству боснийских хорватов от 29 мая 2013 года он был обозначен как участник совместного преступного сговора с целью изгнания нехорватского населения с территорий, которые должны были стать частью хорватского государства на территории Боснии и Герцеговины.

«Безусловно, этот поступок посла Нестеренко как минимум очень спорный. Пытаясь понять его мотивы, я бы сказал, что в целом российско-хорватские отношения в сравнении с другими странами ЕС являются не самыми плохими. На общеевропейском фоне они и вовсе являются хорошими. Россию и Хорватию не связывает проблема спорных политических фигур, таких, как Навальный, что связывает Россию и Германию, у нас не было таких связанных с черным пиаром историй, какие существуют между Россией и Великобританией. Можно найти объяснение действиям российского посла, решившегося на данный жест вежливости», — полагает Пивоваренко.

Однако не стоит забывать, что любые дипломатические шаги России в мире рассматриваются крайне внимательно — нужно понимать, что в таком непростом регионе, как Балканы, эффект от них не может быть ограничен отдельно взятой страной, отметил эксперт. «И то, что может выглядеть неплохо для российско-хорватских двусторонних отношений, вряд ли найдет понимания в Сербии, Черногории или большей части Боснии и Герцеговины, граждане которых негативно относятся к фигуре Франьо Туджмана. Будем надеяться, что минусы от этого шага не перевесят плюсы», — сказал историк.