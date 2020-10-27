Москва, , 13:18 — REGNUM Ситуация с медицинским обеспечением в России является более стабильной в сравнении со многими другими передовыми странами. Об этом 27 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Естественно, каждая страна реагирует (на пандемию — прим. ИА REGNUM) в меру своих возможностей, у нас возможностей в этом плане достаточно много, и ситуация у нас гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем во многих странах мира», — сказал он.

Также пресс-секретарь отметил, что он имеет ввиду именно «передовые страны мира», и подчеркнул, что это, по его мнению, является однозначным фактом. В то же время, Песков указал, что в российской систем здравоохранения наличествуют и проблемы.

«То, что есть проблемы, они, к сожалению, неизбежны, и суть работы заключается в том, чтобы не превращать их в системные проблемы», — уточнил он, добавив, что «над этим ведется работа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для борьбы с пандемией коронавируса система здравоохранения России в данный момент работает на полную мощность, и потому населению страны нужно сплотиться для остановки инфекционного процесса.