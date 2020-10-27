Москва, , 13:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе участия Турции в переговорах по Нагорному Карабаху важна точка зрения только двух противоборствующих сторон, то есть Армении и Азербайджана.

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"Здесь важна точка зрения только двух сторон — имеются в виду противоборствующие страны, то есть Азербайджан и Армения», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что только противоборствующие стороны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара не в первый раз заявляет, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ якобы действуют неэффективно в переговорном процессе по Нагорному Карабаху. При этом Турция открыто поддерживает одну из сторон конфликта — Азербайджан.

Напомним, 27 сентября затяжной карабахский конфликт перешёл в стадию военных действий между Азербайджаном и Арменией. 10 октября вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое по итогам переговоров в Москве. Однако вскоре стало известно о возобновлении военных действий.