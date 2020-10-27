Яунде, , 13:08 — REGNUM Президент Камеруна Поль Бийя осудил убийство семерых детей в ходе стрельбы в частной школе в англоязычном сепаратистском регионе страны в субботу, 24 октября. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Президент назвал субботнюю стрельбу «варварским и трусливым преступлением против невинных детей». Он сообщил, что поручил органам безопасности «гарантировать, чтобы виновные в этих отвратительных преступлениях были задержаны нашими силами обороны и безопасности и привлечены к ответственности». Президент также выразил соболезнования семьям погибших.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти расследовать нападение на школу и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

«Он призывает всех вооруженных лиц воздерживаться от нападений на гражданское население и уважать международное гуманитарное право и международные соглашения в области прав человека», — говорится в заявлении пресс-службы генсека ООН.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в столице Камеруна прошли демонстрации против убийства школьников.

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