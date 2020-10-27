Москва, , 12:53 — REGNUM Законопроект об автоматической выплате морального вреда при ДТП из-за ненадлежащего состояния автодорог внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Иваном Пиляевым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Предлагается освободить автовладельцев от бремени судебных тяжб путем взыскивания материального ущерба на основании судебного приказа.

Сейчас пользователи автодорогами имеют право получать компенсацию вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в случае строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог вследствие нарушений требований закона или технических регламентов. В свою очередь, Гражданский кодекс закрепляет, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ), а в ст.151 ГК РФ предусмотрено право на компенсацию морального вреда. Вследствие того, что бремя доказывания, согласно действующему законодательству, возложено на того, кто отвечает за причинение вреда.

«Ямы таких размеров, при которых случаются ДТП, на дороге быть не должно, и за это отвечают дорожные службы и местная администрация обязанность содержать дорогу в надлежащем состоянии, а также стандарт безопасности, установлены федеральным законом», — уверены авторы инициативы.