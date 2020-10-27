Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий «заморозку» индексации пенсий для сотрудников полиции и других органов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Законопроектом пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ (Росгвардия), органах принудительного исполнения РФ (ФСИН), и их семей до 1 января 2022 г.

Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, сохраняется на уровне 73,68%.

Вместе с тем проект федерального бюджета на 2021−2023 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, на прогнозный уровень инфляции — 3,7% с 1 октября 2021 г., что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 3,7%.

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