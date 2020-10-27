Баку, , 12:49 — REGNUM Перед началом эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Ереван «всячески пытался» сорвать процесс переговоров по данному вопросу. Об этом 27 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

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«Это была череда событий политического и военного характера. Главная цель заключалась в том, что Армения хотела всяческим путем сорвать переговорный процесс», — сказал азербайджанский лидер.

Также он отметил, что новое правительство Армении не один раз отмечало, что оно не приемлет базовых принципов и не намерено «возвращать ни одного сантиметра оккупированных территорий, а это противоречит базовым принципам».

Кроме того, как сказал Алиев, в течение последнего года «переговоры практически не велись» и это, по мнению президента Азербайджана, было сделано «чтобы свалить вину на Баку».

«Армения предприняла три диверсионные попытки — в июле на границе, в августе, заслав диверсионную группу, и в сентябре, обстреляв наши мирные города», — указал он и добавил, что армянской сторона, вероятно, думала, что Азербайджан будет проявлять сдержанность, однако этого не произошло.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщали, что распространенная армянской стороной информация об обстреле ВС Азербайджана пограничной заставы на границе Армении с Ираном не соответствует действительности.