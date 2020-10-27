Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о важности задачи по сохранению абхазского языка. Это видеообращение было 27 октября опубликовано на странице главы государства в соцсети Facebook.

«Как президент Грузии и гарант ее конституции, я несу ответственность за защиту абхазского языка. Это самая большая и в то же время самая тяжелая ответственность для меня. Особенно в то время, когда абхазский язык включен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения», — заявила Зурабишвили.

Она отметила, что за время ее нахождения на посту президента в рамках программы сохранения языка была опубликована грузино-абхазская версия Конституции Грузии, а также началось финансирование двуязычного литературного журнала.

Зурабишвили отметила важность абхазского языка для Грузии, так как ее культура основывается на языковом разнообразии. Стоит отметить, что 27 октября отмечается День абхазского языка. В Абхазии в этот день проходят различные праздничные мероприятия.

Напомним, официальный Тбилиси не признает независимости Абхазии, несмотря на то, что эта республика является независимой на протяжении многих лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии принял делегацию Евросоюза