Киев, , 12:45 — REGNUM Украина запретила въезд на свою территорию двум высокопоставленным лицам из Венгрии за то, что они якобы вмешивались в ход местных выборов в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 октября в интервью «Интерфакс-Украина».

"Один из них — это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии», — уточнил чиновник.

Позже на данное решение отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в социальной сети Facebook он назвал решение Киева «жалким и бессмысленным», расценив его как «недружественный шаг» в отношении Будапешта.

«Этим Украина дает сигнал… что она отказывается от поддержки Венгрией ее усилий по евроатлантической интеграции», — добавил дипломат.

Сийярто также поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Закарпатье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте МИД Украины появилось заявление, в котором министра иностранных дел Венгрии обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины.

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